جامعة عراقية تدعم طلبتها والقطاع الخاص باللحوم البيضاء

شفق نيوز/ أعلنت جامعة كركوك، يوم الأربعاء، عن مباشرتها ببيع دجاج اللحم بأسعار مدعومة ضمن خطتها في دعم المشاريع التي تساهم في إنعاش القطاع الخاص.

وقال رئيس الجامعة، عمران جمال حسن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جامعة كركوك وضمن خططها في دعم القطاع الخاص بمشاريع ناجحة تساهم في تطوير عدد من القطاعات المهمة، باشرت كلية الزراعة بجامعة كركوك ببيع وجبة جديدة من دجاج اللحم الحي للقطاع الخاص، وذلك ضمن مشاريع تخرج الطلبة".

وأضاف حسن، أن "المشروع يقوم أيضاً ببيع دجاج اللحم لمنتسبي الجامعة وكلياتها، بأسعار مدعومة، وباشرت محطة البحوث والتجارب الزراعية في بيع دجاج اللحم اعتباراً من اليوم".

وتابع أن "جامعة كركوك وكلياتها تعمل على تنفيذ برامج متعددة منها تفعيل قطاع المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، ويعتبر مشروع كلية الزراعة ببيع دجاج اللحم من المشاريع المهمة التي تسد جزءاً من حاجة السوق المحلية وتوفر منتوج لحم الدجاج لمنتسبي الجامعة".