جامعة ديالى تكشف حقيقة تغيير 9 عمداء كليات (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت جامعة ديالى، يوم الجمعة، حقيقة تغيير تسعة عمداء كليات ومساعداً لرئيس الجامعة، لافتة إلى أن الأنباء غير صحيحة.

وقال مدير إعلام جامعة ديالى، أحمد عبد الستار، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن تغيير تسعة عمداء ومساعداً لرئيس جامعة ديالى غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلاً".

وبين أن "الوثيقة التي تضم أمراً جامعياً بتعيين العمداء ومساعد رئيس الجامعة، تعني تثبيتهم في مناصبهم أصالة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدما كانوا يشغلون مناصبهم بالوكالة منذ أشهر".

وأشار إلى أن "جامعة ديالى تشهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً علمياً وعمرانياً كبيراً، وحققت عدة إنجازات وحظيت بحوثها بمراكز متقدمة في المستوعبات العالمية".