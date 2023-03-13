جامعة بغداد تنضم إلى مشروع إعلامي روسي

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بأنها نظمت لقاء مع جامعة بغداد للتعريف بمشروع "سبوتنيك برو"، لتصبح الأولى في العراق التي تنضم لهذا المشروع التعليمي.

وأضافت الوكالة الروسية، أن مستشار المجموعة أوليغ دميترييف، قدم للطلبة وموظفي قسم اللغة الروسية في الجامعة محاضرة تحدث فيها حول ميزات التحقق من صحة الأخبار مقدما نصائح عملية وتوصيات لتجنب الأخبار المزيفة، بالإضافة لتقديمه عدد من الأمثلة التي لم يتم التحقق من صحتها وكيف يمكن أن تؤثر على الرأي العام.

وأشار دميترييف، قائلا: "كان من الرائع أن ندرك أن المعلمين والطلاب من بغداد يعيشون فعليا اللغة والثقافة الروسية. حتى عن طريق "الاون لاين"، كان من الواضح كيف كانت عيونهم تشع أثناء مناقشة الموضوعات المهنية".

وبحسب الوكالة، فقد تحدث أستاذ قسم اللغة الروسية رحيم علي الفوادي عن انطباعاته عن الاجتماع، قائلا: "اليوم ، استمع طلابنا باهتمام إلى محاضرة ألقتها وكالة سبوتنيك حول كيفية التحقق من الأخبار والتعرف على الأخبار الكاذبة"، مضيفا: "بالطبع ، تعد هذه المحاضرات فرصة ممتازة لمتعلمي اللغة الروسية للاستماع إلى الخطاب الحي ومعرفة المزيد عن خصائص لغة وسائل الإعلام. بالطبع نأمل أن يكون هذا التعاون أساساً لتطوير الدراسات الروسية في العراق. سنواصل العمل لاستضافة أحداث SputnikPro الأخرى في جامعتنا ".

وتعتبر جامعة بغداد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في العراق وثاني أكبر جامعة في العالم العربي بعد جامعة القاهرة، وتضم 24 كلية وأكثر من 60 فرعًا، والتي تقوم بتدريب المتخصصين المؤهلين في جميع المجالات الأكاديمية الرئيسية، بما في ذلك الصحافة وفقه اللغة.

و"سبوتنيك برو"، هو مشروع وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك" للصحفيين وطلبة الجامعات المتخصصة وموظفي الخدمات الصحفية ومديري الإعلام بهدف تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية مع الزملاء الأجانب، وقادة وحدات المشروع هم رؤساء الأقسام وغيرهم من الصحفيين والخبراء الروس المعروفين، وفق ما جاء في تقرير الوكالة الروسية.