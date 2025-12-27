جامعة بغداد تدخل قائمة أفضل الجامعات العربية لعام 2025

شفق نيوز- بغداد

أظهر تصنيف أفضل الجامعات العربية لعام 2025 دخول جامعة بغداد ضمن القائمة، حيث حلّت في المرتبة الرابعة عشرة عربياً، وفقاً للتصنيف العربي للجامعات.

وتصدّرت جامعة الملك سعود في السعودية القائمة، محققة المرتبة الأولى بـ 812 نقطة، تلتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بـ 771 نقطة، ثم جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان ثالثاً بـ750 نقطة.

وجاءت الجامعة الأردنية في المرتبة الرابعة بـ 732.5 نقطة، تلتها جامعة أبوظبي خامساً بـ701.8 نقطة، ثم جامعة الملك خالد في السعودية سادساً بـ 682.9 نقطة.

وحلت جامعة القاهرة في المرتبة السابعة بـ 664 نقطة، تلتها جامعة الشارقة ثامناً بـ660.8 نقطة، ثم جامعة تونس المنار في المركز التاسع بـ 645.4 نقطة، وجامعة عين شمس عاشراً بـ 629.2 نقطة.

كما جاءت جامعة الملك فيصل في السعودية في المرتبة الحادية عشرة بـ 613.9 نقطة، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز الثاني عشر بـ 612 نقطة، ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المرتبة الثالثة عشرة بـ 611.9 نقطة.

فيما حلّت جامعة بغداد في المرتبة الرابعة عشرة محققة 588.3 نقطة من أصل 1000، تلتها في المرتبة الأخيرة جامعة العين بـ 554.7 نقطة.

ويعتمد التصنيف العربي للجامعات على مجموعة من مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحثي، من بينها جودة التعليم، والبحث العلمي، والسمعة الأكاديمية، والمخرجات العلمية.