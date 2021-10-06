جامعة بغداد تحصد مركزاً تنافسياً عالمياً

شفق نيوز/ اعلنت جامعة بغداد، يوم الاربعاء، عن حصولها على مركز تنافسي عالمي في تصنيف QS لتوظيف الخريجين.

وذكرت الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حصلت على المركز 301 من بين 500 جامعة ضمن تصنيف QS Graduate Employability Rankings 2022 العالمي.

وبينت الجامعة انها نافست نظيراتها العالمية من 78 دولة على وفق على معايير قياسية هي، سمعة أصحاب العمل بنسبة ٣٠%، ونتائج الخريجين بـ٢٥%، والشراكات مع أرباب العمل بـ٢٥%، والتواصل بين أصحاب العمل والطلبة ١٠%، ومعدل توظيف الخريجين بنسبة ١٠%.

واوضحت انه بحسب منهجية التصنيف (https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2022) فإن الجامعات التي تحقق هذه المعايير تعد جامعات قادرة على توفير خريجين يتمتعون بالمهارات الناعمة والمهارات الضرورية والمعرفة المطلوبة في سوق العمل.