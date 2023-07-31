جامعة بغداد بالمركز (1571) على العالم.. مئة جامعة وكلية عراقية في تصنيف "ويب ماتريكس"

شفق نيوز/ جاءت أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية، نتائج في تصنيف الويب ماتريكس العالمي (Webometrics) ضمن نسخة النصف الثاني من العام 2023، وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجرى تصنيف 31000 مؤسسة تعليمية من أكثر من 200 دولة حول العالم على وفق المؤشرات التي تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وتأشير نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%).

وجاءت جامعة بغداد بالمركز (1571) ثم تلتها جامعات ديالى والمستنصرية والقادسية والموصل والكوفة والتكنولوجية وبابل والأنبار والجامعات العراقية الأخرى التي أشرها الموقع الرسمي للتصنيف (https://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq) التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا.