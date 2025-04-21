جامعة الموصل تُجري تغييرات إدارية بـ 20 منصباً أكاديمياً وقيادياً

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في جامعة الموصل، يوم الاثنين، عن اجراء الإدارة الجامعية سلسلة تغييرات إدارية واسعة شملت نحو 20 منصباً أكاديمياً، في إطار خطة لإعادة ترتيب الهيكل الإداري وتدوير المناصب القيادية داخل الجامعة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التغييرات شملت تعيين عمداء جدد لعدد من الكليات المهمة في الجامعة، منها كليات الحقوق، الفنون، التربية البدنية، التربية الأساسية، التربية للصرفة، الآداب، الهندسة، العلوم السياسية، والكليات الطبية".

وأضاف أن "التغييرات طالت أيضاً مناصب عليا في رئاسة الجامعة، أبرزها مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، بالإضافة إلى رئيس جامعة الحمدانية".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إدارية تهدف إلى تعزيز الأداء الأكاديمي، وتفعيل مبدأ تدوير الكفاءات داخل الجامعة، بما يسهم في تطوير العمل الأكاديمي والإداري ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التابعة لها".

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن جامعة الموصل، صدرت الشهر الماضي، عن إعفاء المساعد العلمي في جامعة الموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ.