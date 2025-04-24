جامعة الموصل تنفي تأجير واجهاتها للمستثمرين: ملكيتها تعود للبلدية

شفق نيوز/ نفت رئاسة جامعة الموصل اليوم الخميس، الأنباء المتداولة بشأن تأجير واجهات وأرصفة الجامعة للمستثمرين، كما فنّدت بلدية الموصل تلك الأنباء ووصفتها بالكاذبة.

وقال رئيس جامعة الموصل وحيد الإبراهيمي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات تفيد ببيع وتأجير واجهات وأرصفة الجامعة للمستثمرين"، مؤكداً أن "تلك المعلومات عارية عن الصحة وأن واجهات الجامعة أصلا تعود ملكيتها لبلدية الموصل وليس للجامعة".

وأضاف، أن "الواجهات تعود ملكيتها لبلدية الموصل وتُعدّ عملية تأجيرها أو تشجير الأرصفة من صلاحيات دائرة بلدية الموصل فقط، وأن الجامعة ليست صاحبة أي حق في تلك الممتلكات"، مشددا على أن "الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق من يحاول المساس بسمعة جامعة الموصل ومكانتها العلمية".

من جانبه نفى مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، صحة المعلومات التي تفيد بتأجير أرصفة الجامعة وواجهاتها أو استثمارها.

وقال الحبو في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ما نشر بخصوص هذا الموضوع عار عن الصحة ومعلومات كاذبة حيث لا يوجد أي تأجير لأرصفة الجامعة في منطقة المجموعة الثقافية أو استثمارها".

وأكد، أن "البلدية عملت على تطوير شارع الجامعة ورصيف الجامعة يليق بمدينة الموصل وجامعتها".