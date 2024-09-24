جامعة الموصل تنفي توزيع مناصب العمداء والمعاونيين بـ"محاصصة حزبية"

شفق نيوز/ شدد رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي، يوم الثلاثاء، على رفضه للتدخلات السياسية والمحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الخاصة (العمداء، والمعاونون) في الجامعة.

وقال الأحمدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعة ترفض المحاصصة الحزبية والتدخلات السياسية في اختيار عمداء الكليات ومعاوني رئيس الجامعة".

وأضاف الاحمدي، أن "وزارة التعليم العالي وجهت العام الماضي بفتح باب الترشيح لمناصب عمداء الكليات ومعاوني رئيس الجامعة"، مشيرا إلى أن "الجامعة باشرت بفتح باب الترشيح بعد تقديم العديد من التدريسيين لتلك المناصب، مؤكدا أنه لم يتم لغاية الآن تعيين واستبدال المسؤولين في الدرجات الخاصة بالجامعة رغم تقديم أسماء المرشحين وإجراء التقييم لهم".

وتابع، أن "بعض المرشحين لمناصب العمداء قد يكون لهم ارتباطات سياسية، ولكن هذه الارتباطات لن يكون لها أي تأثير في الوصول للمنصب"، حسب تعبيره، مبينا أن جامعة الموصل لا تسير في طريق المحاصصة وتوزيع المناصب العليا فيها وفقا للتدخلات الحزبية والسياسية.

واستدرك الأحمدي بالقول: "افتخر أن جامعة الموصل لم تخضع للمحاصصة الحزبية رغم اعتماد المحاصصة في أغلب مؤسسات الدولة في الوقت الحالي"، نافياً "الأنباء المتداولة عن هيمنة أي جهة حزبية على المناصب في الجامعة التي عادت إلى وزنها وثقلها بين الجامعات العراقية والعالمية".