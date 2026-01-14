جامعة الموصل ترحل طالباً أفريقياً لأسباب صحيّة

شفق نيوز – نينوى

رحّلت إدارة جامعة الموصل، اليوم الأربعاء، طالباً أفريقياً بعد ثبوت إصابته بمرض الكبد الفيروسي وأمراض أخرى بعد إقامته في الأقسام الداخلية للجامعة لمدة تجاوزت عشرة أيام.

وقالت مصادر مطّلعة في الجامعة لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب كان مقيماً في السكن الجامعي قبل أن تُجرى له فحوصات طبية متأخرة أظهرت إصابته بالكبد الفيروسي، ما استدعى اتخاذ قرار بترحيله خارج الجامعة".

وأشارت إلى أن "توقيت الفحص، الذي جرى بعد دخول الطالب إلى الأقسام الداخلية، يُعد مؤشراً مقلقاً على وجود خلل في إجراءات التدقيق الصحي الأولي للطلبة، ولاسيما الوافدين منهم".

وأوضحت المصادر أن "الحادثة دفعت إلى مطالبات بضرورة اعتماد فحوصات طبية مبكرة وشاملة لجميع الطلبة قبل إسكانهم في الأقسام الداخلية، بما يشمل الكشف عن الأمراض الفيروسية والمعدية، حفاظاً على السلامة العامة".

ويأتي هذا التطوّر بعد يومين فقط من إعلان وفاة طالبة متأثرة بمضاعفات حروق أصيبت بها جراء حريق اندلع في الأقسام الداخلية بجامعة الموصل قبل أكثر من شهر، حيث فارقت الحياة أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات محافظة أربيل، ما أعاد إلى الواجهة ملف السلامة والصحة داخل السكن الجامعي.