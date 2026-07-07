جامعة الموصل الأولى عراقياً في بطولة "NURAI 2026"

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس جامعة الموصل، وحيد الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، تحقيق الجامعة إنجازاً علمياً جديداً بتصدرها جميع الجامعات العراقية في عدد الفرق المتأهلة إلى البطولة الوطنية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي "NURAI 2026".

وقال الإبراهيمي، لوكالة شفق نيوز، إن هذا التميز والصدارة على مستوى العراق يعكسان، بشكل جلي، المستوى العلمي المتقدم والريادي لطلبة الجامعة، إلى جانب كفاءة ملاكاتها الأكاديمية التي تواصل تقديم الدعم المستمر للابتكار والبحث العلمي، مواكبةً للتطور التكنولوجي العالمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يجسد روح الإبداع والعمل الجماعي التي تتمتع بها الكوادر الطلابية والبحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معرباً عن ثقته الكبيرة بطلبة جامعة الموصل في تحقيق مراكز متقدمة، ورفع اسم الجامعة عالياً في المنافسات النهائية للبطولة.