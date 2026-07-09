جامعة التكنولوجيا العراقية تدخل قائمة أفضل كليات الهندسة في العالم

شفق نيوز- بغداد

دخلت جامعة التكنولوجيا العراقية، قائمة أفضل كليات الهندسة في العالم لعام 2026، وفق تصنيف مجلة CEOWORLD، الأميركية لتكون المؤسسة الهندسية العراقية الوحيدة ضمن التصنيف العالمي الذي شمل 130 كلية هندسة في 29 دولة.

وحصلت جامعة التكنولوجيا العراقية على المرتبة 101 عالمياً بنتيجة بلغت 55.98 نقطة، متقدمة على عدد من المؤسسات الهندسية في دول مختلفة، فيما جاءت قبلها جامعات عربية مثل جامعة السلطان قابوس في المرتبة 98، وجامعة قطر في المرتبة 99، وكلية البحرين التقنية في المرتبة 100.

واعتمد تصنيف CEOWORLD لعام 2026 على مجموعة من المعايير، أبرزها جودة التعليم الهندسي، والتميز البحثي، والابتكار، والتعاون مع القطاع الصناعي، وقابلية توظيف الخريجين، والسمعة الأكاديمية العالمية.

وتصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) التصنيف العالمي بحصوله على 85.56 نقطة، تلاه جامعة ستانفورد بـ85.43 نقطة، ثم المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ بـ85.23 نقطة.

وضمت المراكز الأولى أيضاً جامعات عالمية بارزة مثل جامعة أكسفورد، وجامعة كامبريدج، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، و إمبريال كوليدج لندن.

وأشار التصنيف إلى أن أهمية كليات الهندسة تتزايد عالمياً مع توسع الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، إذ أصبحت المؤسسات الهندسية محوراً رئيسياً في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

ويعد ظهور جامعة التكنولوجيا العراقية ضمن قائمة أفضل 130 كلية هندسة عالمياً لعام 2026 مؤشراً على حضور التعليم الهندسي العراقي في التصنيفات الدولية، رغم المنافسة الكبيرة مع جامعات رائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.