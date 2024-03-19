الجامعة التقنية تعطل الدوام في نينوى وكركوك وصلاح الدين غداً

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الجامعة التقنية الشمالية، يوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام لتشكيلاتها في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، غداً الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت رئاسة الجامعة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء في تشكيلاتها كافة بمحافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة نينوى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تزامناً مع تواصل هطول الأمطار في مدينة الموصل تقرر استمرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأربعاء في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية".

كما دعت مديرية مجاري نينوى، المواطنين إلى عدم ترك منازلهم إلا للضرورة القصوى تحسباً من سيول مياه الأمطار الغزيرة إثر الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تدعو المواطنين كافة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتقليل حركة سير المركبات، وإفساح المجال للآليات التخصصية التابعة لها لأداء عملها في تصريف مياه الأمطار، موضحة أن كمية الأمطار التي سقطت خلال ساعة أكثر من 40 ملم.