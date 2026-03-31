جامعات العراق تعرض أفلام طلبتها في مهرجان السينما القصيرة بكركوك (صور)

شفق نيوز- كركوك

شاركت أكثر من 40 جامعة حكومية وأهلية من مختلف أنحاء العراق، الثلاثاء، في انطلاق فعاليات مهرجان الفيلم السينمائي القصير الذي احتضنته جامعة الكتاب في كركوك، في تظاهرة فنية وثقافية تعكس تنامي الاهتمام بالإبداع السينمائي لدى الشباب الجامعي.

وشهدت انطلاقة المهرجان عرض مجموعة من الأفلام القصيرة المشاركة، على أن تستمر الفعاليات أربعة أيام، تتضمن عروضاً سينمائية متنوعة وورش عمل تخصصية وجلسات نقاشية في مجال صناعة الأفلام.

وقال رئيس الجامعة إياد برزنجي لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان يمثل منصة مهمة لدعم الطاقات الشبابية وإبراز إبداعات الطلبة في المجال السينمائي"، مؤكداً أن "الجامعة حريصة على توفير بيئة حاضنة للإبداع وتعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين".

وأضاف أن "تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن توجهات الجامعة لدعم الحركة الثقافية والفنية في الوسط الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم".

من جانبه، قال ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومسؤول النشاطات الطلابية عمار زهير صبري لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم الفنية"، مشيداً بجهود الجامعة في تنظيم المهرجان.

وأشار إلى أن "مشاركة هذا العدد الكبير من الجامعات تعكس حجم الاهتمام المتزايد بالفن السينمائي داخل المؤسسات التعليمية ودوره في نقل رسائل ثقافية ومجتمعية هادفة".

ويأتي المهرجان تأكيداً على الدور المتنامي للجامعات العراقية في دعم الثقافة والفنون واحتضان المواهب الشابة في مختلف المجالات الإبداعية.