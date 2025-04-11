إجازات إجبارية للمصابين.. الأنبار تستنفر بعد رصد "جدري الماء" في حديثة

شفق نيوز/ أكد مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة الأنبار، محمد صباح داوود، يوم الجمعة، أن الوضع الصحي في قضاء حديثة مستقر رغم تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض "الجدري المائي" بين طلبة بعض المدارس في القضاء.

وأوضح داوود لوكالة شفق نيوز، أن "الإصابات طبيعية وغير مقلقة، والفرق الصحية تتابع الوضع بشكل يومي، وأن الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها منذ الأيام الأولى لظهور الحالات".

وأضاف داوود، أنه "تم منح المصابين إجازات إجبارية للحد من انتشار العدوى، والوضع الآن تحت السيطرة تماماً"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد أي ازدياد في عدد الإصابات، وجميع المؤشرات تدل على انحسار الحالات مع الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة".

وشدد على "أهمية تعاون الكوادر التعليمية وأولياء الأمور مع الفرق الصحية لضمان سلامة الطلبة"، مؤكدًا أن "الأمور تسير بصورة طبيعية ولا يوجد ما يدعو للقلق".