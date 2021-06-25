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ثأر عشائري يوقع قتيلاً ومصاباً في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-25T18:05:10+0000
ثأر عشائري يوقع قتيلاً ومصاباً في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين جراء ثأر عشائري غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين يستقلون عجلة نوع (بي ام دبليو) فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين بمنطقة المعارض في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "سبب الهجوم المسلح يعود لثأر عشائري بين الطرفين"، مؤكدا أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، والمصاب إلى المشفى لتلقي العلاج".

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