ثأر عشائري يفجع عائلة جنوبي العراق.. مقتل شقيقين وإصابة والدتهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء الجمعة، بمقتل وإصابة 3 اشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (بيك اب) فتحوا نيران اسلحتهم على 3 اشخاص (شقيقان ووالدتهم) يستقلون دراجة نوع (تك تك) في منطقة حي النداء وسط العمارة، حيث أدى الهجوم لمقتل الشقيقين وإصابة والدتهم بجروح بليغة".

وأوضح المصدر، أن "دوافع الجريمة هي ثأر عشائري سابق بين الطرفين الجناة والمجني عليهما".