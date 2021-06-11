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"ثوار واسط" يكشفون عن استعانة جهة سياسية بـ"خارجين عن القانون" لفض تظاهرات

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-11T20:43:51+0000
"ثوار واسط" يكشفون عن استعانة جهة سياسية بـ"خارجين عن القانون" لفض تظاهرات

شفق نيوز/ كشف "ثوار واسط"، يوم الجمعة، عن استعانة جهة سياسية بـ"خارجين عن القانون" لفض تظاهرات في ناحية شيخ سعد بالمحافظة.

وأدان بيان مشترك لـ"ثوار كوت- صويرة-عزيزية"، "الاعتداءات الظالمة التي طالت المحتجين والقوات الأمنية في ناحية شيخ سعد من قبل جهة سياسية معروفة والتي أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى بين صفوف اخوتنا المحتجين واضطر على اثرها الاخ الثائر نشوان الناهي الى مغادرة المحافظة بسبب التهديدات على حياته".

ودعا البيان القوات الامنية الى "القيام بواجبها بحفظ أمن وسلامة المظاهرات والمتظاهرين في ناحية شيخ سعد ومحاسبة المتورطين الخارجين عن القانون".

واضاف البيان "نعلن كثوار محافظة واسط مساندتنا الكاملة لمطالب أهلنا في الناحية، والمتمثلة بإقالة مدير الناحية ومدير البلدية خاصة بعد استعانتهم بالخارجين عن القانون لقمع المحتجين، وكذلك ندعو الثوار جميعاً في المحافظة الى التأهب والاستعداد بعد انتهاء المهلة التي حددها ثوار الناحية في مدة اقصاها اسبوع كامل اذا لم تتم الاستجابة الى مطالبهم المشروعة".

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