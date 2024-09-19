ثوار "عكيكة" يصدرون 9 مطالب ويمهلون حكومة ذي قار 5 أيام (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر "ثوار ناحية عكيكة" في محافظة ذي قار، يوم الخميس، تسعة مطالب، فيما أمهلوا الحكومة المحلية حتى يوم الاثنين المقبل لتنفذ هذه المطالب.

وتضمنت المطالب، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، تنصيب مدير لناحية عكيكة خلال مدة أقصاها خمسة أيام (يوم الاثنين المقبل)، وإيقاف مشاريع شركة "ملك ذي قار" المعنية بالطرق الريفية.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه مطالب ثوار ناحية عكيكة، من الحكومة المحلية في ذي قار.

العكيكة، هي ناحية تقع في محافظة ذي قار وتتبع إداريا إلى قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية، يبلغ عدد سكانها أكثر من 91 ألف نسمة، وتتكون من مجموعة كبيرة من العشائر المشهورة.