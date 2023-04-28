أثناء إعداد وجبة الغداء .. امرأة تضرم النار بجسد "كنتها الحامل" في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، اليوم الجمعة، بتعرض امرأة حامل للحرق على يد والدة زوجها وسط محافظة النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة متزوجة وحاملاً تعرضت للحرق بمادة البنزين على يد والدة زوجها أثناء إعدادها وجبة طعام الغداء في المطبخ داخل منزلها بمنطقة حي الوفاء وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "سبب ارتكاب والدة الزوج للجريمة ما يزال غير معروف".

وتابع المصدر، ان "زوج المجنى عليها نقلها للمستشفى وتركها هناك، ثم لاذ هو ووالدته بالفرار لجهة مجهولة الهوية "، موضحا أن "الضحية تم اضرام النار بجسدها بواسطة مادة البنزين، وان نسبة الحروق بالجسم تصل إلى أكثر من 80 بالمئة".