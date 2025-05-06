أثناء تمتعه بالإجازة.. مصرع جندي بصعقة كهربائية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع جندي جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بتصليح مبردة هواء في منزله وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجندي من مواليد 1987 وقد توفي على الفور بعد تعرضه لصعقة كهربائية قوية خلال محاولته صيانة مبردة الهواء".

وأضاف أن "جثة الضحية نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم إبلاغ ذويه لاستكمال الإجراءات القانونية".

وتحذر الجهات الصحية من مخاطر التعامل العشوائي مع الأجهزة الكهربائية، خاصة في موسم الصيف، لما قد تسببه من حوادثخطيرةأومميتة.