غرق 4 أطفال أشقاء و"أبناء عم" في ديالى وصلاح الدين (فيديو)

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بغرق طفلين أثناء لعبهما قرب نهر ديالى، شمال شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلين (ابناء عم) كلاهما مواليد 2021 الأول (إلياس) والثاني (آدم)، لقيا حتفهما غرقاً في نهر ديالى، أثناء لعبهما قرب منزلهم المحاذي للنهر، في قرية مرجانة بناحية السعدية شمال شرقي المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية تجري عمليات البحث عنهما بالوقت الحالي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر محلي بتسجيل حادث غرق مأساوي لطفلين شقيقين من أهالي قضاء الحويجة في مشرع ماء العلم.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطفلين سقطا في المياه أثناء تواجدهما قرب المشرع، ما أدى إلى غرقهما، مبينًا أن أحد الطفلين يبلغ من العمر سنتين، فيما يبلغ عمر شقيقه سبع سنوات.

ووفق المصدر، فإن فرق الدفاع المدني والجهات المعنية باشرت بعمليات البحث والإنقاذ فور تلقي البلاغ، ولا تزال عمليات البحث جارية في موقع الحادث، وسط حالة من الحزن والقلق بين ذوي الضحايا.