ثماني مناطق عراقية تعود لصدارة دول العالم في ارتفاع درجات الحرارة

شفق نيوز– بغداد

سجلت ثماني مناطق عراقية، اليوم الأربعاء، مراتب متقدمة ضمن قائمة المناطق الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاءت منطقة مطار البصرة الدولي في العراق في المرتبة الأولى عالمياً، بدرجة حرارة بلغت 49.8 درجة مئوية، تلتها مدينة الأهواز في إيران بدرجة 49.7 درجة مئوية، ثم عبادان في إيران بدرجة 49.6 مئوية.

وشهدت منطقة حي الحسين في البصرة جنوبي العراق تسجيل 49.4 درجة مئوية، تلتها العمارة في العراق بـ49.2 درجة مئوية، ثم علي الغربي التي سجّلت 49.1 درجة مئوية، تليها مطار الكويت الدولي في الكويت بدرجة حرارة بلغت 48.9 مئوية.

كما سُجلت في صافي آباد بإيران 48.5 درجة مئوية، وجاءت الناصرية في العراق بدرجة حرارة 48.4 مئوية، بينما شهدت منطقة بدرة في العراق تسجيل 48.2 مئوية، تلتها مسجد سليمان في إيران بدرجة 48.1 مئوية.

وفي القائمة أيضاً، ظهرت الأحساء في السعودية بدرجة حرارة بلغت 47.7 مئوية، ثم رفاعي في العراق بـ47.3 درجة مئوية، تلتها الكوت بمحافظة واسط في العراق بـ47.2 درجة مئوية، وأخيراً مدينة ينبع في السعودية بدرجة حرارة بلغت 47.0 مئوية.