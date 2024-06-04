ثمانية أشقاء يقتلون خطيب شقيقتهم ويلوذون بالفرار شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص على يد 8 متهمين هم أشقاء خطيبته، بعد شجار بسبب خلاف عائلي شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "8 أشقاء أقدموا على الشجار مع شخص هو خطيب شقيقتهم بسبب خلاف عائلي حول موضوع الخطوبة ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".

وأضاف أن "الشجار تطور الى استخدام السلاح الخفيف نوع مسدس ما أسفر عن مقتل الشخص (الخطيب)، ولاذ الأشقاء الثمانية بالفرار"، مبيناً أن "قوة امنية تتابع تحركات المهاجمين لغرض القبض عليهم".