ثلثهم سيخضع للتدقيق.. شمول اكثر من 19 ألف بالإعانات الاجتماعية في ديالى   

شفق نيوز/ اعلن قسم الحماية الاجتماعية في ديالى، يوم الاربعاء، عن شمول أكثر من 19 ألف مستفيد بالإعانات المالية ضمن فئات دون خط الفقر وفوق خط الفقر للعام الحالي.

وقال مدير قسم الحماية الاجتماعية في ديالى، خالد كامل العزي، لوكالة شفق نيوز، ان "الوجبة الثامنة من اعانات الحماية الاجتماعية التي اعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شملت 13 ألفاً و85 مستفيدا من فئات دون خط الفقر، و6396 مستفيدا من فئة فوق خط الفقر".

وبين ان "فئة فوق خط الفقر ستخضع للتدقيق وتحال الى القاضي المختص وفق الضوابط القانونية للنظر بالاعتراض والتظلم المقدم ويحدد زيارة الباحث الاجتماعي للمستفيد او عدم زيارته لتدقيق وكشف الوضع المعيشي للمستفيد ومدى استحقاقه لاعانات الحماية الاجتماعية".

واشار العزي الى ان "اسماء المشمولين تعلن بوجبات اسبوعية او نصف اسبوعية للحد من زخم المراجعين على دائرة الحماية الاجتماعية وانجاز المعاملات بسلاسة دون أي مشاكل او تأخير".

وتتضارب الأرقام الرسمية حول نسبة الفقر الحقيقية في العراق، وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط قد أوضح أنّ "تداعيات أزمة كورونا الوبائية أدت إلى إضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي عدد الفقراء البالغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان يُقدَّر قبل الأزمة بنحو 10 ملايين، أي إنّ نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، بعدما كانت 20 في المائة في عام 2018".