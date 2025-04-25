ثلاث وفيات و5 إصابات.. كركوك تعلن حصيلة "النزفية"

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، يوم الجمعة، أن المحافظة سجّلت منذ بداية ظهور الحمى النزفية، ثلاث حالات وفاة وخمس إصابات مؤكدة.

وقال رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع تحت السيطرة، وهناك متابعة دقيقة للحالات المصابة من قبل الفرق الصحية المختصة"، مؤكداً أن "الكوادر الصحية تواصل جهودها في التوعية ورصد الحالات المشتبه بها".

وأضاف أن "دائرة صحة كركوك نفذت عددًا من الحملات التي تهدف إلى غلق مواقع المصابين غير الرسمية (العشوائية)، لغرض الحد من انتشار هذا المرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

ودعا رشيد، المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنّب الذبح العشوائي، والتعامل الحذر مع المواشي"، مشدداً على أهمية "التعاون مع الفرق الصحية للحد من انتشار المرض".

ويُعد مرض الحمى النزفية من الأمراض الفيروسية الخطيرة، وتنتقل غالبًا عن طريق لدغات القراد أو التعامل المباشر مع دماء أو إفرازات الحيوانات المصابة.