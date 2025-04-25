ثلاث وفيات جراء حريق "الزهور" في تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بأن حادث حريق حي الزهور وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص.

‎وكان مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، قد أخبر وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، باندلاع حريق كبير وسط شارع الزهور التجاري في مدينة تكريت، ما أسفر عن التهام عمارتين تجاريتين بالكامل وتسبب بخسائر مالية كبيرة.

‎ويُعد شارع الزهور من أبرز المناطق التجارية في مدينة تكريت، حيث يشهد حركة نشطة للأسواق والمحلات، ما جعل الحريق يثير حالة من الذعر بين المواطنين وأصحاب المحال.