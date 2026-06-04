ثلاث وفيات بحوادث متفرقة في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث في المحافظة بينها انتحار رجل أمن وغرق طفل ومصرع وإصابة شخصين بحادث سير.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عنصراً أمنياً أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح ناري خاص به بظروف غامضة داخل منزله بقضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانتحار.

وتابع المصدر أن "طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً غرق أثناء تعلم السباحة في نهر (اليلوية) في قرية آل عطية بقضاء الغراف شمالي المحافظة"، مشيراً إلى انتشال جثة الطفل ونقله إلى دائرة الطب العدلي.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء حادث اصطدام دراجتين ناريتين وسط قضاء الشطرة، مضيفاً أنه تم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي والمصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.