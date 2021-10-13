ثلاث هزات أرضية تضرب مدينة في ديالى

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية صباح اليوم الأربعاء ثلاث هزات أرضية ضربت قضاء خانقين في محافظة ديالى.

ووفقا للمراصد فإن الهزة الأولى كانت بقوة 3.2 على مقياس ريختر وقعت في الساعة 3:05:11 بالتوقيت المحلي في الطرف الجنوبي الشرقي لخانقين

والهزة الثانية كانت بقوة 3.2 حدثت في الساعة 3:32:31 بالتوقيت المحلي أيضا بالطرف الجنوبي الشرقي لخانقين.

والهزة الثالثة كانت بقوة 3.3 وفق مقياس ريختر وقعت في الساعة 4:29:08 بالتوقيت المحلي وتبعد 12 كم جنوب شرق خانقين.

هذا و لم يثبت الشعور بتلك الهزات من قبل السكان، وفق التقارير الواردة لوكالة شفق نيوز.