سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثلاث هزات أرضية تضرب مدينة في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-13T07:49:24+0000
ثلاث هزات أرضية تضرب مدينة في ديالى

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية صباح اليوم الأربعاء ثلاث هزات أرضية ضربت قضاء خانقين في محافظة ديالى.

ووفقا للمراصد فإن الهزة الأولى كانت بقوة 3.2 على مقياس ريختر وقعت في الساعة 3:05:11 بالتوقيت المحلي في الطرف الجنوبي الشرقي لخانقين

والهزة الثانية كانت بقوة 3.2 حدثت في الساعة 3:32:31 بالتوقيت المحلي أيضا بالطرف الجنوبي الشرقي لخانقين.

والهزة الثالثة كانت بقوة 3.3 وفق مقياس ريختر وقعت في الساعة 4:29:08 بالتوقيت المحلي وتبعد 12 كم جنوب شرق خانقين.

هذا و لم يثبت الشعور بتلك الهزات من قبل السكان، وفق التقارير الواردة لوكالة شفق نيوز.

related

حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية

Date: 2020-07-07 12:15:20
حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية

خانقين تكشف اسباب ازمة الوقود الخانقة

Date: 2021-10-04 15:17:57
خانقين تكشف اسباب ازمة الوقود الخانقة

موظفون في ديالى ينظمون وقفة إحتجاجية على نقلهم لإقليم كوردستان

Date: 2021-05-05 11:45:51
موظفون في ديالى ينظمون وقفة إحتجاجية على نقلهم لإقليم كوردستان

أربع هزات أرضية متتالية تضرب قضاء خانقين

Date: 2021-03-15 04:57:44
أربع هزات أرضية متتالية تضرب قضاء خانقين

في تصعيد جديد.. متظاهرو خانقين يغلقون ثلاث دوائر حكومية

Date: 2021-07-27 10:39:41
في تصعيد جديد.. متظاهرو خانقين يغلقون ثلاث دوائر حكومية

هزتان ارضيتان تضربان حدود مدينة عراقية محاذية لإيران

Date: 2019-11-14 06:33:05
هزتان ارضيتان تضربان حدود مدينة عراقية محاذية لإيران

مدينة عراقية محاذية لإيران تتعرض لهزة ارضية ثانية بأقل من 24 ساعة

Date: 2020-07-08 11:05:38
مدينة عراقية محاذية لإيران تتعرض لهزة ارضية ثانية بأقل من 24 ساعة

تعرض اقليم كوردستان والعراق الى 50 هزة ارضية خلال شهر

Date: 2020-09-04 14:50:59
تعرض اقليم كوردستان والعراق الى 50 هزة ارضية خلال شهر