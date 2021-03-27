ثلاث محافظات عراقية تعلن أسماء منافذ توزيع لقاح فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت محافظات، ذي قار، النجف، ميسان، اليوم السبت، عن عدد المنافذ التي سيتم من خلالها توزيع لقاح شركة استرازينيكا، فيما بينت إحدى المحافظات الثلاث عن تطور جديد بشأن اللقاح الجديد.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الجرعات التي تسلمتها المحافظة من بغداد بلغت 17 ألف جرعة ستوزع على المواطنين من هم فوق الـ18 سنة ومضى على إصابتهم بالفيروس أكثر من 5 أشهر او لم يصابوا إطلاقا به، ومسجلين ضمن النافذة الالكترونية"، لافتا إلى أن "الدائرة خصصت 44 موقعا لتوزيع اللقاح في المحافظة".

فيما ذكر الناطق باسم صحة ميسان محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة بلغت حصتها من اللقاح الجديد 9800 جرعة وقد تسلمتها، حيث سيتم توزيعها على المشمولين باللقاح من خلال 13 منفذ موزع على مناطق مختلفة من ميسان".

بدوره لفت الناطق باسم الصحة العامة في النجف، سالم الحميداوي لوكالة شفق نيوز، إلى " تطور مهم بشأن النافذة الالكترونية في المحافظة المخصصة للتسجيل من أجل الحصول على جرعة لقاح شركة استرازينيكا "، مضيفا أن "الساعات الماضية شهدت إقبالا كثيفا للتسجيل عبر المنصة الالكترونية الخاصة بمحافظة النجف، حيث وصل العدد الى أكثر من 3000 شخص راغب بالحصول على اللقاح، وهو مؤشر جيد على رغبة المواطنين أخذ جرعة اللقاح الجديد".

وأوضح، أن "حصة النجف بلغت 12600 جرعة، حيث انطلقت اليوم عمليات التطعيم باللقاح لمن هم فوق 18 سنة عبر 25 منفذ خصص لهذا الأمر في جميع مناطق المحافظة "، مؤكدا أن" الكوادر الصحية غير مشمولة بالتسجيل الإلكتروني وإنما تلقيحهم يتم مباشرة عبر إبراز هوية الصحة الخاصة بهم".