خمس محافظات عراقية تعطل الدوام الإثنين المقبل لمناسبة دينية

شفق نيوز/ قررت محافظات كربلاء والبصرة وواسط، وميسان، وذي قار، يوم السبت، تعطيل الدوام يوم الإثنين المقبل بذكرى استشهاد الامام علي بن أبي طالب.

وذكرت بيانات للحكومات المحلية في المحافظات الخمس، وردت لوكالة شفق نيوز، أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين لمناسبة استشهاد امير المؤمنين (عليه السلام)".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى استشهاد الإمام علي في مدينة النجف حيث مرقده في ليالي 19 و20 و21 رمضان، كما يحيون الليالي فردية العدد في آخر عشرة أيام من شهر رمضان لارتباطها بليلة القدر المقدسة لدى المسلمين عموماً.