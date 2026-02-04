ثلاث محافظات عراقية تصحو على حوادث مرورية وشجار مسلح وانتحار

شفق نيوز- صلاح الدين/ البصرة/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بإصابة شخصين جراء حادث مروري وقع مقابل قرية الجبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن سائق شاحنة كبيرة فقد السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامها ببرج نقل طاقة كهربائية تابع لمحطة الحلوة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادث منفصل، أشار مصدر طبي في البصرة، إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة، نتيجة حادث تصادم أعقبه انقلاب إحدى المركبات على طريق الرميلة غربي المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن من بين المصابين اثنين من الجنسية الصينية يعملان في شركة (CPP) الصينية، مشيراً إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفى السياب لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني آخر، بإصابة شخصين جراء شجار مسلح شمال مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصين كانا في حالة سُكر دخلا في شجار مسلح ضمن قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، ما أدى إلى إصابتهما، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن المحافظة سجلت أيضاً حالة انتحار لشاب في العشرينات من عمره داخل منزله في ناحية أور شرقي مدينة الناصرية، مبيناً أن الجهات المختصة نقلت الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.