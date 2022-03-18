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ثلاث محافظات جديدة تعطل الدوام غداً بمناسبة "الشعبانية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-18T16:56:35+0000
ثلاث محافظات جديدة تعطل الدوام غداً بمناسبة "الشعبانية"

شفق نيوز/ قررت ثلاث محافظات عراقية، يوم الجمعة، تعطيل الدوام غداً السبت، بمناسبة الزيارة الشعبانية ذكرى ولادة الامام المهدي (الامام الثاني عشر عند الشيعة الامامية).

وأعلن محافظو البصرة وبابل وكربلاء تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر محافظاتهم بمناسبة النصف من شعبان.

وأمس الخميس، قررت محافظات (واسط والمثنى وميسان وذي قار والديوانية وكركوك ونينوى تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل بمناسبة ولادة الامام المهدي وكذلك احتفاء بأعياد نوروز.

كما أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت 19 آذار 2022 لمدارس المديرية ورياض الأطفال كافة بمناسبة أعياد نوروز.

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