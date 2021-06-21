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ثلاث محافظات تستفيق على احتجاجات مطلبية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-21T07:21:53+0000
ثلاث محافظات تستفيق على احتجاجات مطلبية

شفق نيوز/ شهدت محافظات كركوك وميسان والمثنى، يوم الاثنين، تظاهرات مطلبية، توزعت على تعيينات ومستحقات متأخرة.

وذكر مصدر محلي في المثنى، لوكالة شفق نيوز، أن "عدداً كبيراً من مزارعي المثنى، تظاهروا أمام سايلو السماوة، احتجاجا على تأخير صرف مستحقاتهم المالية عن تسويق محصول الحنطة".

وأضاف أن "مزارعي المثنى، قاموا بإغلاق السايلو كخطوة تصعيدية للضغط على الوزارة للإسراع بصرف المستحقات"، وفق قولهم.

إلى ذلك، أبلغ مصدر محلي في ميسان، وكالة شفق نيوز، أن "عدداً من فلاحي منطقة الهدام التابعة إلى قضاء الميمونة يتظاهرون، أمام دائرة الري بمدينة العمارة مركز المحافظة، للمطالبة بعودة المياه إلى أراضيهم وشمولهم بالخطة الزراعية بموسم الشلب لهذا العام".

من جانبه، أفاد مصدر أمني في كركوك، للوكالة، بأن "العشرات من المهندسين المعتصمين الذين يطالبون بالتعيين في شركة نفط الشمال، قاموا بمنع موظفي ديوان محافظة كركوك من الدخول إلى المبنى الحكومي".

وأوضح المصدر، أن "المعتصمين طالبوا وزارة النفط بالتدخل في تأمين فرص عمل لهم في شركة نفط الشمال".

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