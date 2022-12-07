ثلاث ضحايا وأكثر من عشرين جريحاً حصيلة جديدة لصدامات في تظاهرات ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين في تظاهرة الناصرية.

وقال مراسلنا إن حصيلة الصدامات بين المتظاهرين وقوة من الجيش التي انطلقت مساء اليوم وسط مدينة الناصرية، ارتفعت الى سقوط ثلاث ضحايا وإصابة 20 آخرين.

وبين أن مستشفى الناصرية استقبلت 8 جرحى توفي منهم اثنان، فيما استقبلت مستشفى الحبوبي 15 جريحا وتوفي واحد منهم.

وفي وقت سابق أبلغ مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، بمصرع متظاهر وإصابة آخرين، خلال صدامات مع الجيش العراقي، مبينا ان التظاهرة انطلقت احتجاجاً على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

ومنذ انطلاق تظاهرات "تشرين" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 لم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية خصوصاً استقراراً على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم وتركزت مطالبهم على توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مطالب ذات طابع سياسي.