ثلاث حوادث متفرقة تودي بحياة شابين وصبي في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بتسجل ثلاث حالات وفاة بحوادث مختلفة بينها انتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة سلك كهربائي داخل منزله في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين أن "دوافع الانتحار سببها اضطرابات نفسية".

وأضاف المصدر، أن "شاباً في الثلاثينيات من عمره لقي مصرعه غرقاً في نهر الوفاء ضمن حدود قضاء الغراف شمالي المحافظة"، مشيراً إلى أن الشرطة النهرية تواصل البحث عن الجثة لانتشالها.

وأشار المصدر إلى أن صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً توفي إثر اصطدامه بدراجته بسيارة في منطقة "الغريج" بقضاء "الجبايش" أقصى جنوبي ذي قار، مضيفاً أن الجهات الأمنية أوقفت سائق السيارة المتسببة بالحادث على ذمة التحقيق.