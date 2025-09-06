ثلاث حوادث انتحار خلال 24 ساعة في الموصل ومحيطها

شفق نيوز– نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم السبت، بتسجيل ثلاث حوادث انتحار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة من مدينة الموصل وأطرافها، أسفرت عن حالتي وفاة وحالة إصابة تتلقى العلاج.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الحادث الأول وقع في منطقة الحمدية بالجانب الأيمن من الموصل، حيث أقدم شاب من مواليد 1993 على شنق نفسه داخل منزله بسبب معاناته من حالة نفسية، ونقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي.

وأضاف أن الحادث الثاني طال امرأة من مواليد 1999 في قرية حميدات التابعة لناحية المحلبية، حيث أنهت حياتها بربط وشاح في سقف منزلها نتيجة مشاكل مع زوجها، وتم نقل جثتها أيضاً إلى الطب العدلي.

أما الحادث الثالث، فكان محاولة انتحار لامرأة تبلغ من العمر 68 عاماً في حي الانتصار بالجانب الأيسر، حيث أضرم النار بنفسها باستخدام مادة النفط الأبيض، ما أدى إلى إصابتها بحروق بنسبة 57%، ونقلت إلى مستشفى الجمهوري لتلقي العلاج في ردهة الحروق.