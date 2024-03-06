ثلاث تظاهرات لخريجين وفلاحين في بغداد والنجف (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظتا بغداد والنجف، صباح اليوم الأربعاء، تظاهرات لخريجين وأخرى لفلاحين حيث تنوعت مطالبهم بين التعيين واحتساب الشهادات والتعويضات.

بغداد

وتجمع العشرات من موظفي وزارة الكهرباء أمام مبنى الوزارة في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وقال مراسلنا إن "المتظاهرين طالبوا وزير الكهرباء باحتساب الشهادات العليا التي حصلوا عليها أثناء التوظيف".

وقال احد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن هناك لجنة تشكلت من المتظاهرين و التقت بوزير الكهرباء في مقر الوزارة، ولكن للأسف لا توجد هناك أي استجابة للمطالب.

وأضاف أنه "قدمنا مقترحا للوزير باحتساب شهاداتنا ونقلنا إلى وزارات اخرى إذا كانت الوزارة ليست بحاجة إلى خدماتنا".

في غضون ذلك انطلقت تظاهرات لحملة الشهادات العليا أمام مجلس الخدمة الاتحادي في العاصمة بغداد، مطالبين بالتعيين.

النجف

وفي هذه المحافظة انطلقت تظاهرة لفلاحي الفرات الاوسط في مفرق "غماس"، مطالبين الحكومة بتعويضهم عن الموسم الماضي الذي منعوا فيه من الزراعة بسبب قلة المياه.