ثلاث تظاهرات بالسليمانية احداها تطالب برفع اسعار الخبز وإضراب بذي قار (صور)

شفق نيوز/ تظاهر عشرات الاشخاص في قضاء بينجوين بمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان صباح اليوم الاحد احتجاجا على انخفاض معدل تجهيز الطاقة الكهربائية.

وندد المتظاهرون بالنقص الحاصل بالطاقة، وانقطاعها المتواصل لساعات عدة، مطالبين بحل هذه المشكلة التي يواجهونها منذ ايام عدة.

وطالب المحتجون ايضا بتوزيع مادة النفط الابيض بشكل يتلاءم مع حاجة السكان بالقضاء مع انخفاض درجات الحرارة.

ودعا قائممقام قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية زانا رحمن يوم الجمعة حكومة إقليم كوردستان إلى مفاتحة الجانب الايراني لتزويد القضاء بالطاقة الكهربائية لسد النقص الحاصل بساعات التجهيز.

وفي السياق نظم طلبة في جامعة السليمانية وقفة احتجاجية ضد تحديد موعد امتحان لهم في وقت لم يتلقوا المحاضرات الكافية.

واعرب مجموعة من الطلاب عن رفضهم قرار تحديد موعد الامتحانات، وانهم غير جاهزين لخوضها.

في غضو ذلك احتج العشرات من اصحاب افران الخبز امام مبنى قائممقام مدينة السليمانية مطالبين برفع سعر الاسعار بسبب غلاء الطحين.

وقال إسماعيل عزيز احد اصحاب الافران لوكالة شفق نيوز "نريد من المسؤولين في المحاظة برفع سعر الخبز والصمون بسبب ارتفاع سعر الطحين اكثر من 7-8 الاف للكيس الواحد وكذلك الوقود من النفط والغاز واجور العمال، فنحن نريد ان نتساوى مع محافظات الاقليم الاخرى".

و"الصمون" نوع من انواع الخبز المحلي الذي يتخصص بتصنيعه العراقيون، ويباع بأسعار متفاوتة من منطقة الى أُخرى في الاقليم وباقي محافظات البلاد.

ويضيف عزيز قائلا "اقترح مسؤولي لجنة قائم مقام بان نقلل من وزن الخبز لكن رفضنا نريد ان يكون 6 قطع خبز بـ 1000 دينار عوضا عن 8 قطع, اذا استمر الوضع سوف نغلق المحلات الافران".

وارتفعت اسعار البضائع والسلع في العراق بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية وخاصة الدولار.

وفي جنوب العراق وتحديدا في محافظة ذي قار قرر موظفو العقود في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الاضراب عن الدوام.

وطالب المضربون الحكومة المحلية والاتحادية بتثبيتهم على الملاك الدائم، معلنين الاستمرار بالاعتصام حتى تحقيق مطلبهم.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.