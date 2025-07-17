ثلاثة أيام من الهدوء.. استراحة صيفية قصيرة تطرأ على طقس العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن توقعات بانخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يشمل معظم مدن البلاد، مع بقاء الأجواء ضمن نطاق الطقس الصيفي الحار.

وقالت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مخرجات نماذج الطقس تشير إلى "انكسار نسبي في شدة الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على البلاد، وذلك خلال أيام الجمعة والسبت والأحد".

وأضافت أن هذه الفترة "تمثل استراحة صيفية مؤقتة بعد موجة من الحر الشديد، لا سيما في مدن الجنوب"، مشيرة إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف دون أن تخرج عن المعدلات الصيفية المعتادة".

وحذّرت الهيئة من أن "درجات الحرارة ستعاود الارتفاع اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، نتيجة تجدد تأثير امتداد المنخفض الجوي الحراري السطحي على أجواء المنطقة".

شهدت أجواء العراق خلال الأيام الماضية ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة، تجاوزت في بعض المناطق عتبة الغليان (50 درجة مئوية)، وسط تحذيرات من تأثيرات صحية وخدمية واسعة.