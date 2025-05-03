ثلاثة قوانين تعليمية جاهزة للتصويت البرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشفت لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن وجود ثلاثة قوانين تخص التعليم في البلاد مهيأة للتصويت قريباً.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة لم يتبق أمامها في هذه الدورة التشريعية سوى ثلاثة قوانين قيد الإقرار، وهي: قانون التعليم الأهلي، وقانون أسس تعادل الشهادات، وقانون الخدمة الجامعية.

وأوضح، أن "قانون التعليم الأهلي وصل إلى مراحله الأخيرة، وتم إجراء التعديلات عليه وفق مقترحات وزارة التعليم العالي والأساتذة والمستثمرين، وأصبح جاهزاً للتصويت".

وأضاف أن "قانون أسس تعادل الشهادات تم الاستماع فيه إلى ملاحظات أعضاء مجلس النواب، وأُجريت عليه تعديلات، وسيُعرض للتصويت خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب"، مبيناً أن "أبرز التعديلات على القانون تتضمن منح إجازة لمدة 60 يوماً لطلبة الماجستير والدكتوراه، على أن تكون فترة الإقامة تسعة أشهر لطلبة الماجستير والدكتوراه الاعتيادية، وستة أشهر منفصلة للدكتوراه البحثية".

وفيما يتعلق بقانون الخدمة الجامعية، أشار المسلماوي إلى أنه "يحتاج إلى قراءة قبل التصويت عليه"، مؤكداً أن "القانون سيخدم الأساتذة والموظفين في جميع الجامعات العراقية".