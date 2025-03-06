ثلاثة أشهر تفصل مطار الموصل عن أول رحلة جوية

شفق نيوز/ أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، التزام الحكومة المحلية بموعد افتتاح مطار الموصل الدولي وهو العاشر من حزيران المقبل، كما قرر في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى مدينة الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الانجاز في مطار الموصل تجاوزت الثمانين بالمئة"، وبين أن العمل يجري بوتيرة متسارعة وفي العديد من مفاصل ومرافق المطار.

ولفت الدخيل إلى أن "إحدى الشركات السويسرية باشرت بأعمال نصب أجهزة الملاحة في المطار وجميعها من مناشئ عالمية رصينة وفي قمة التقدم الفني"، مبينا أن مطار الموصل سيكون الأول من حيث الحداثة الفنية والأجهزة الملاحية رغم أن مساحة المطار ليست بالكبيرة كما مطار بغداد".

وتابع المحافظ، أن "حكومة نينوى ملتزمة بموعد انجاز وافتتاح المطار وهو العاشر من حزيران حيث ستحط طائرة رئيس الوزراء في المطار في ذلك اليوم ليكون إيذانا ببدء انطلاق الرحلات الجوية من وإلى مطار الموصل والعالم".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه بافتتاح مطار الموصل الدولي في 10 حزيران/يونيو المقبل، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة نينوى لمتابعة سير الأعمال.