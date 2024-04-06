ثلاثة حوادث سير في كركوك تتسبب بإصابة 6 أشخاص

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم السبت، باصابة ستة اشخاص بثلاثة حوادث سير وقعت وسط وجنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة حوادث وقعت في مناطق مختلفة من محافظة كركوك، الاول وقع على طريق شارع المطار وتسبب عنها اصابة مدنيين اثنين وإلحاق اضرار بسيارتين حديثة وتم نقل المصابين الى المستشفى".

وأكد المصدر أن" الحادث الثاني وقع في منطقة شارع بغداد وسط المحافظة بين سيارتين حديثة ايضا اسفر عنها اصابة مدني تم نقله الى المستشفى".

وتابع المصدر أن "الحادثة الثالثة وقعت على طريق كركوك الطوز وتسبب عنها اصابة ثلاثة مدنيين وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج".