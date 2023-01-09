ثلاثة حوادث سير توقع ضحايا جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بتسجيل حادثي سير في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة سقطت داخل نهر من أعلى الجسر الأخضر على الخط السريع شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الحادث أدى لمصرع سائق العجلة على الفور، ويبلغ من العمر 48 عاما".

وبين المصدر، ان "الحادث الثاني وقع بين عجلة صالون ودراجة نارية بمنطقة الشخارة إحدى مناطق مركز المحافظة"، مضيفاً ان "الحادث أدى لمصرع سائق دراجة فتى يبلغ من العمر 16 عاماً".

وفي محافظة ميسان جنوبي العراق، سجل طريق البتيرة المعروف بطريق الموت حادث سير بين عجلتين صالون وأدى الحادث لإصابة 3 اشخاص بجروح بليغة.