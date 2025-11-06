ثلاثة أحكام سجن بحق مديرة سابقة لمصرف الرشيد في ديالى

شفق نيوز– ديالى

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، صدور ثلاثة أحكام غيابية بسجن مديرة أحد فروع مصرف الرشيد سابقاً في محافظة ديالى، فاطمة رشيد جاسم، لمدة ست سنوات لكل حكم، بعد ثبوت إلحاقها عمداً ضرراً بأموال ومصالح المصرف.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة وجّهت إلى المدانة تهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها، وذلك وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات ومواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، لافتة إلى أن المدانة صرفت ثلاثة قروض لشراء سيارات استناداً إلى كفالات وهمية خلال فترة توليها منصب مدير الفرع.

وأضافت أن المحكمة، بعد الاطلاع على أقوال الممثل القانوني لمصرف الرشيد، وبيانات متهمين آخرين، وتقارير الأدلة الجنائية، وتوصيات التحقيق الإداري، وجدت الأدلة كافية للإدانة.

كما قررت المحكمة تنفيذ العقوبات بالتعاقب وفق المادة 143/أ من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض بحق المدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرها، مع منح الجهة المتضررة الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.