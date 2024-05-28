ثلاثة حرائق تطال اراضي زراعية وحاصدة وسيارة موظف في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن نشوب ثلاثة حرائق في أرضٍ زراعية ومكب للنفايات وسيارة موظف بمناطق.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً وقع في مزرعة للحنطة في قرية نكار اول بناحية المحاوز بقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، اسفر عنها احتراق مساحة عشرة دوانم من الحنطة مع حاصدة نوع نيو هولند موديل 2021"، لافتاً إلى أن "الحريق أتى على الارض الزراعية والحصادة الزراعية".

وفي السياق أكد أن "حريقاً وقع في مكب للنفايات في حي الواسطي وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي انعدلت فيه".

وتابع المصدر أن "حريقاً وقع في سيارة نوع أوباما سوداء اللون تعود لموظف في دائرة صحة صلاح الدين في حي غرناطة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي لم يحدد اسبابه وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة".