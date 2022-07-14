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"لن ادخل في فتنة".. توجهيات "مهمة"من الصدر بشأن صلاة الجمعة غدا

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-14T08:02:28+0000
"لن ادخل في فتنة".. توجهيات "مهمة"من الصدر بشأن صلاة الجمعة غدا

وقال الصدر في بيان، حول ما سماها "بعض التوجيهات المهمة"، و اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وهي "أولا: صلاة الجمعة الموحدة عبادة خالصة لله فالتزموا الأوامر والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل من ينوب عني".

وفي ثاني التوجيهات استشهد الصدر بآية قرآنية نصها "أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، واضاف "لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم له وزنا".

وفي التوجيه الثالث قال الصدر، إن "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة"، خاتما حديثه أن "الخيار للشعب وإني داعم له سابقا وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".

وأعلن التيار الصدري، في وقت سابق، وضع اللجنة المكلفة بالإشراف على صلاة الجمعة الموحدة، "اللمسات الأخيرة" للصلاة. 

وذكر بيان لإعلام التيار الصدري، أن اللجنة المكلفة من قبل الصدر بالإشراف على إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات النهائية الخاصة بإقامة وتنظيم الصلاة الموحدة. 

 

 

 

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