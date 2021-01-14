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أثر نوبة قلبية.. سجن الحوت بالناصرية يسجل أول وفاة لـ"محكوم بالإعدام" في العام 2021

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-14T11:52:38+0000
أثر نوبة قلبية.. سجن الحوت بالناصرية يسجل أول وفاة لـ"محكوم بالإعدام" في العام 2021

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بوفاة أول نزيل في عام 2021 في سجن الناصرية المركزي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) سجل أول وفاة لنزيل محكوم بالإعدام في عام 2021 نتيجة أزمة قلبية حادة".

وبين المصدر، أن " النزيل من اهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالإعدام نتيجة إدانته بارتكاب جرائم ارهابية وفق أحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب".

ويقع سجن "الحوت" في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد سجن "أبو غريب".

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