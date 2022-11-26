إثر موجات "الدبس" الغارقة.. صلاح الدين تستنفر وتطلق حملة

شفق نيوز/ حذرت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، يوم السبت، من موجات مائية مغرقة قادمة من سد الدبس في كركوك نحو مدينة سامراء، فيما أشارت إلى إطلاق حملة تصريف وخزن لإيرادات المياه والسيول.

وقال مدير الدائرة بسام عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، إن "الامطار الغزيرة تسببت بتدفق موجات من السيول نحو سد الدبس في كركوك، دفع إدارة السد إلى زيادة الإطلاقات المائية من 50 م3/ثا الى 500 م3/ثا ومن ثم زيادة الإطلاقات لتصل إلى 1000 م3/ثا".

وأضاف، أن "هذه الاطلاقات سوف تصب في عمود نهر دجلة قرب قرية المسحك شمال قضاء بيجي"، داعياً السكان والدوائر وأعمال المشاريع، في مقدمة سد سامراء، إلى "الحيطة والحذر تحسبا لأي طارئ وتفادي الغرق، خصوصاً بعد إزدياد الإطلاقات المائية نحو سد سامراء إلى 1000 م3/ثا".

ونفى المسؤول المحلي، غرق أي منطقة أو قرية في صلاح الدين جراء الأمطار والسيول الغزيرة، مؤكدا أن "عمليات تصريف المياه تسير بشكل منتظم وفق خطة التصريف نحو بحيرة الثرثار على نهر دجلة كخزين مائي".

وشهدت محافظة صلاح الدين، ومعظم محافظات العراق، موجات أمطار غزيرة وسيول كبيرة صاحبتها صواعق رعدية ما سبب غرق الكثير من المدن، بسبب رداءة منظومات الصرف الصحي وعدم أهليتها لاحتواء الأمطار وتصريف مياهها، إلى جانب امتلاء الأنهر والجداول.