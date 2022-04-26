إثر مقتل العميد علي الحلفي.. "عطوة عشائرية" لتهدئة الأوضاع بين الشطرة وعشيرة الاحلاف

شفق نيوز/ كشف الشيخ العام لعشائر الاحلاف بمحافظة البصرة، راضي الحلفي، يوم الثلاثاء، عن استقباله وفداً عشائرياً من محافظة ذي قار لحل أزمة مقتل العميد علي الحلفي بنزاع عشائري، فيما أعلن رفضه لردود المسؤولين المحليين في ذي قار على تصريحات محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن الأزمة المذكورة.

وقال الحلفي لوكالة شفق نيوز، ان عشيرته "منحت وفد محافظة ذي قار مهلة لمدة 72 ساعة (عطوة عشائرية) لغرض تنفيذ مطلب عشيرة الاحلاف، والمتمثلة بتسليم الجناة والمتهمين الرئيسين بقتل الشهيد العميد علي الحلفي وجعل القانون يأخذ مجراه بحق الفاعلين، فضلا عن تطبيق السنينة العشائرية بحق العشيرة المعتدية".

ولفت إلى أنه "في حال عدم تنفيذ مطالب عشيرته من قبل عشيرة قتلة العميد الحلفي، حينها سيكون لكل حادث حديث، لكن بشرط عدم التجاوز على القانون".

وبشأن التهديدات التي أطلقها بعض افراد عشيرة الاحلاف عن توجههم إلى قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار للانتقام لمقتل العميد علي الحلفي، أكد الشيخ الحلفي ان "الدخول إلى قضاء الشطرة، لن يحصل لانه خرق للقانون".

وفيما يتعلق بتصريحات محافظ البصرة أسعد العيداني عن قضية قتل العميد علي الحلفي، أوضح ان "العيداني هو رجل دولة وقبل ذلك هو شيخ عشيرة ولديه المعرفة الكافية بالقانون الحكومي والاعراف العشائرية، لاسيما في المحافظات الجنوبية، ونحن غير راضين عن ردود الافعال من قبل مسؤولي محافظة ذي قار على تصريحات العيداني".

وشهد قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار الاسبوع الجاري، نزاعاً عشائرياً طاحناً استدعى تدخل قوات عسكرية لفضه، وعلى إثر ذلك توجه قادة من قيادة عمليات سومر من بينهم العميد علي الحلفي والذي أصيب برصاصة في وجهه أدت إلى وفاته.

وعلى إثرها توجهت قوة عسكرية كبيرة من العاصمة بغداد إلى الشطرة وباشرت بحملة دهم وتفتيش أسفرت على اعتقال 22 شخصاً متورطين بالنزاع.

وقال محافظ البصرة اسعد العيداني، خلال حضوره مجلس عزاء العميد علي الحلفي، إن "الرصاصة التي قتلت العميد علي الحلفي هي استهداف وليست طائشة ولا تختلف عن رصاص داعش"، مضيفاً "سنوصل رسالة شديدة الى رئيس الوزراء ومن خلاله سنتخذ إجراءات جازمة بحق الجناة وبالتعاون مع القضاء".

كما ذكر العيداني، أن "العرف العشائري والمعترف به في العراق سيسري تجاه من قام باغتياله".

وعلى خلفية ذلك، طالب قائممقام قضاء الشطرة في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، المحافظ بالتدخل ومتابعة تصريحات نظيره محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن الاحداث العشائرية، عاداً تصريحات الاخير "مثيرة للفتن والنعرات".

وقال قائممقام الشطرة حيدر غالب عبد الهادي عبر خطاب رسمي موجه إلى محافظ ذي قار، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، يطلب فيها " تدخل المحافظ لمتابعة التصريحات المثيرة للنعرات العشائرية والمخالفة للقانون والتي أدلى بها محافظ البصرة بخصوص الأحداث العشائرية في القضاء وتجاوزه وابتعاده عن لغة القانون وسيادة الدولة".

وأضاف عبد الهادي بحسب الوثيقة التي هاجم فيها العيداني "كان الاجدر به التوجيه للاحتكام للقانون وترك ما يثير الفتن ويؤثر على الوضع الأمني".